ULTIMA ORA | Dinamo, TRANSFORMATA TOTAL de Mircea Rednic! El este al 11-lea jucator adus in aceasta iarna: a jucat in nationala Frantei si la Standard

Mircea Rednic a adus o intreaga echipa in aceasta iarna la Dinamo.

Dinamo a facut un nou transfer - al 11-lea din aceasta iarna! Damien Dussaut este numele noului jucator al alb-rosilor. Fundasul dreapta de 24 de ani a evoluat ultima data la Saint-Truiden din Belgia - el a fost crescut de cei de la Valenciennes si are partide la nationalele de juniori ale Frantei!

Crescut in Franta, Dussaut a fost transferat de cei de la Standard Liege in 2014, insa a ramas un singur sezon la fosta echipa a lui Rednic, fiind apoi transferat de Saint-Truiden, club pentru care a jucat in 20 de partide in acest sezon in campionat, reusind 2 goluri, si a prins si 5 partide in Europa League!

Dussaut are in palmares si medalie de aur in cadrul Turneului de la Toulon in 2015.