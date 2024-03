FC U Craiova, echipă care spera la un loc în play-off până de curând, a ratat clasarea în primele șase la finalul sezonului regulat, iar acum a coborât pe poziția 13, loc de baraj pentru evitarea retrogradării.

Adrian Mititelu nu se teme de retrogradare: "Liga a doua e o sperietoare? Nu, e un restart"

Posibila retrogradare nu îl sperie pe Adrian Mititelu. Patronul oltenilor spune că, spre deosebire de alți conducători din fotbalul românesc, nu vede coborârea în eșalonul secund drept un dezastru și va continua să fie alături de club.

"Fotbalul continuă, indiferent în ce ligă suntem. E o întrecere sportivă unde participă 16 cluburi. Unii sunt mai merituoși, alții mai puțini merituoși. Trebuie să fim bărbați și să privim lucrurile așa cum trebuie.

Am văzut și pe domnul Iftime și pe alții că dacă retrogradează se lasă de fotbal. Dar de ce? Liga a doua e o sperietoare? E un restart, e un nou început. Nu văd ceva ieșit din comun.



Sunt lucruri mai grave care se întâmplă oamenilor, nu asta. Dacă iubești o echipă, o iubești și în liga a patra, cum s-a întâmplat la noi. Așa se vede atașamentul", a spus Adrian Mititelu, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Adrian Mititelu: "Am spus că nu îl mai aduc pe Napoli, dar am fost asaltat de fani"

Mititelu a comentat și revenirea lui Nicolo Napoli, care se află acum la al zecelea mandat pe banca lui FC U Craiova. Finanțatorul declarase în trecut că este exclusă revenirea italianului, însă s-a râzgândit din mai multe motive: autopropunerea tehnicianului, dorința suporterilor și faptul că Napoli cunoștea clubul foarte bine.

"În primul rând, vreau să vă dau cu ocazia asta și o exclusivitate. Ceea ce am vrut să aduc (n.r - antrenor) nu am reușit din motive obiective, în sensul că nu m-am corelat cu interesele celor care au putut să vină. Unii au refuzat și au spus că vor să preia echipa doar la început de sezon pentru că e o presiune mare. Probabil le-a fost teamă de eșec.

Nicolo Napoli a fost un om care tot timpul și-a dorit să fie aici. El s-a autopropus și a spus că vrea să mă ajute, deci nu eu am insistat. Când am văzut că un om vrea să vină la noi să ne ajute, se autopropune și că nu i-a fost teamă de eșec... pentru moment a fost cea mai bună soluție. Am vrut să facem și pe placul a circa 1.500-2.000 de simpatizanți ai lui Nicolo Napoli. Din suporterii noștri, cam 70% sunt fani Nicolo Napoli.

Am vrut ca înaintea meciului cu CSU să creez o emulație cu acești fani ai lui Nicolo Napoli, care m-au zăpăcit prin mesaje. Am vrut să împușc doi iepuri dintr-un foc. El știe ce vreau eu, eu știu ce vrea el. Pentru moment e o soluție de avarie. În acești 20 de ani, de când Nicolo Napoli vine la Craiova, doar de două ori a fost demis. În rest, așa-zisele 10 mandate sunt cuantumul înțegerilor dintre noi. Am stabilit să vină pentru 3 luni, 3 luni a venit. Dacă am stabilit să vină pentru 7 luni, a venit pentru 7 luni. Nu a fost dat afară, așa a fost înțelegerea.

Și el este mulțumit, și noi suntem mulțumiți că ne facem treaba cu el atât cât avem nevoie de el. Ce atât scandal? Poate să vină și a 11-a oară, și a 12-a oară. Într-adevăr, am spus că nu-l aduc, dar asta și pentru că eram asaltatat de fani. Ca să scap de ei și să mă lase în pace, d-asta am fost vehement. Echipa a avut o situație grea și mi-am dat seama că-mi trebuie un antrenor care să cunoască bine mersul la club, cel puțin pentru perioada imediat următoare. Vom vedea ce va fi de la vară", a mai spus Adrian Mititelu.