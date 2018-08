ULTIMA ORA | Dinamo incearca sa il transfere tocmai pe "killer-ul" care a ucis-o in urma cu doua sezoane

Dinamo l-a vandut astazi pe May Mahlangu la Ludogorets si incearca sa transfere un mijlocas

Dinamo este in discutii de cateva zile cu Hristo Zlatinski, bulgarul pus pe liber de Craiova, anunta DigiSport.

Dinamo l-a cedat astazi pe Mahlangu la Ludogorets si incearca sa aduca un inlocuitor.

Chiar daca mai avea contract pana in 2019 cu Craiova, Zlatinski este lasat sa plece liber, fara nicio suma de transfer.

"Sunt in discutii in acest moment cu trei echipe, atat din Romania, cat si de afara. Vreau insa sa fiu linistit si sa iau cea mai buna decizie pentru mine si pentru familia mea."

"Pana la finalul saptamanii voi lua o decizie in privinta viitorului meu.", a spus Zlatinski la DigiSport.

Zlatinski a fost "killer-ul" lui Dinamo in urma cu doua sezoane. In meciul direct din finalul sezonului, Zlatinski a marcat un gol si Craiova a scos un punct din meciul cu Dinamo (2-2). Zlatinski s-a bucurat ostentativ in fata bancii lui Dinamo si a provocat o incaierare. Cu cele doua puncte pierdute in fata Craiovei, Dinamo ar fi luat titlul in Liga I.