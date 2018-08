Cat a stat Simona Halep pe teren la ultimele doua turnee. E lider si in acest clasament

Simona Halep a avut parte de doua saptamani infernale. Si statisticile o spun.

In ultimele doua saptamani, Simona Halep a cucerit marele trofeu la Montreal si a disputat finala la Cincinnati, acolo unde a fost invinsa in trei seturi de olandeza Kiki Bertens. Mai apoi, liderul mondial a ales sa se retraga de la New Haven, turneu care se desfasoara in aceasta saptamana la Connecticut.

Asadar, in ultimele 10 zile, romanca a disputat 10 partide, chiar si cate doua pe zi din cazua programului dat peste cap din pricina ploii. In total, in cele doua competitii, Halep a adunat pe teren 1077 de minute, fiind lider si in aceasta ierarhie. Pe locul 2 se afla Sabalenka, cu 964 de minute sip e trei Elise Mertens, cu 935 de minute.

Invingatoarea de la Cincinnati, Kiki Bertens, este pe locul 4 cu 799 de minute acumulate, iar pe 5 Ashleigh Barty, cu 750 de minute.