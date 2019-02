Cristi Borcea, condamnat la 5 ani de inchisoare! Care sunt acuzatiile pentru fostul actionar de la Dinamo!

Cristi Borcea fusese eliberat conditionat in "Dosarul Transferurilor"

Necazurile il urmaresc pe fostul finantator de la Dinamo. Cristi Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosaru retrocedarii plajelor din Mamaia. Borcea are la dispozitie 24 de ore sa se predea.

Afaceristul fusese eliberat conditionat in "Dosarul Transferurilor", insa va fi nevoit sa se intaorca din nou in spatele gratiilor. Dragos Savulescu, fost actionar la Dinamo, are si el o sentinta definitiva de 5 ani si jumatate. Alti doi oameni de afaceri au mai primit condamnari in acest dosar: Radu Mazare (9 ani) si Nicusor Constantinescu (5 ani).

Oamenii implicati in acest dosar sunt acuzati de procurori ca ar fi vandut ilegal mai multe terenuri din Constanta si Mamaia. Mai multi afaceristi, printre care si Cristi Borcea, ar fi cumparat terenurile la preturi neobisnuit de scazute. Omul de afaceri a primit un teren de 900 mp la pretul de 54 de euro pe metru patrat. Borcea l-a vandut ulterior cu o suma de zece ori mai mare.

In iunie 2018, Cristi Borcea a fost eliberat conditionat in "Dosarul Transferurilor". El a fost condamnat in martie 2014 alaturi de alti sapte oameni din fotbalul romanesc.