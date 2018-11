ULTIMA ORA | Continua sa vina intariri! Mircea Rednic a mai adus 2 jucatori la Dinamo

Mircea Rednic continua transferurile la Dinamo.

Antrenorul dinamovist a mai adus inca doi fotbalisti in "Stefan cel Mare". Potrivit DigiSport, belgianul Andy Kawaya (22 de ani) si ivorianul Abdel Diarra (23 de ani) sunt noile achizitii ale lui Dinamo.

Kawaya este crescut de Anderlecht, a jucat pentru toate nationalele "Under" ale Belgiei, iar postul sau de baza este de mijlocas stanga, desi poate juca si ca fundas de banda. Diarra este fundas central si are doua selectii la nationala Under 23 a Coastei de Fildes. Ambii fotbalisti au venit din postura de jucatori liberi de contract, iar in zilele urmatoare vor intra in programul de pregatire al echipei.

Mircea Rednic a mai adus cinci jucatori de cand a preluat-o pe Dinamo: Aliji, Ait-Atmane, Zenke, Tade si Montini.