DINAMO - GAZ METAN | Meci de playoff in Stefan cel Mare! Tade, lasat in afara lotului de Mircea Rednic! Echipele de start

Comentam impreuna meciul dintre Dinamo si Gaz Metan live pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro.

ECHIPELE DE START

DINAMO

Penedo - Popescu - Popovici - Katsikas - Sorescu - Hanca - Cooper - Salomao - Popa - Moldoveanu - Ait Atmane

Rezerve: Mutiu - Gomelt - Grigore - Zenke - Olteanu - Ciobotariu - Montini

Antrenor: Mircea Rednic

GAZ METAN MEDIAS

Plesca - Cretu - Constantin - Pereira - Busu - Fofana - Aurelio - Ivanov - Ely - Olaru - Fortes

Rezerve: Cristea - Trif - Diallo - Stancu - Romeo - Chamed - Buziuc

Antrenor: Mihai Teja

Dinamo si Gaz Metan isi dau intalnire pe stadionul din Stefan cel Mare. Iulian Calin este centralul partidei. Acesta este ajutat la tuse de Ciprian Dansa si Laszlo Bucsi

Inainte de meci, Dinamo se afla pe lcoul 9 in clasament cu 17 puncte dupa 15 partide jucate. Formatia antrenata de Mircea Rednic vine dupa doua rezultate pozitive. Victorie in deplasarea de la Voluntari si egal 1-1 in meciul cu FCSB de pe National Arena.

De partea cealalta, Gaz Metan este pe loc de playoff. Baietii antrenati de Mihai Teja se afla pe locul 5 si in ultima etapa au invins pe teren propriu cu scorul de 2-0 pe FC Voluntari.

Salomao este golgheterul lui Dinamo cu 5 reusite in timp ce golgheterul lui Gaz Metan este Carlos Fortes.

Dinamo s-a impus in ultimele doua dueluri cu Gaz Metan de pe teren propriu. Cainii s-au impus cu 3-0 si 3-1, iar Gaz Metan a castigat ultimul duel dintre cele doua formatii. A fost 3-2 la Medias in turul campionatului cu Fortes printre marcatori.

DINAMO, CU OCHII PE OLARU

Cei de la Dinamo vor acorda o atentie sporita lui Darius Olaru. Fotbalistul celor de la Gaz Metan este dorit atat de Dinamo cat si de FCSB si urmeaza sa fie titular in duelul de astazi din Stefan cel Mare.

Atat Dinamo cat si Gaz Metan au un program infernal. Pentru Dinamo, dupa meciul cu Gaz Metan, urmeaza meciuri cu Viitorul in deplasare si CFR Cluj acasa. Pentru Gaz Metan urmeaza meciuri cu FCSB in deplasare, Viitorul acasa, CFR in deplasare, Hermannstadt acasa si Craiova in deplasare.