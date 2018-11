DINAMO - GAZ METAN 1-1 | Rednic si-a facut din nou PRAF jucatorii din atac: "Ei ar trebui sa fie cel mult REZERVE!" Ce a spus dupa egalul obtinut in minutul 90+3

Dinamo spera in continuare la play-off dupa egalul obtinut greu cu Gaz Metan.

Mircea Rednic a criticat din nou evoluatia jucatorilor din atacul echipei la partida cu Gaz Metan. Dinamo a salvat un punct dupa golul lui Salomao din prelungiri.

"Nesperat, poate meritat acest punct tinand cont ca o ducem bine pana la 20 de metri. E un punct luat. Am ajuns sa ne multumim, dar eu nu sunt multumit nici de joc. Esti la Dinamo, mai mult tupeu, mai mult curaj. Ne-am miscat bine. Ei n-au avut, insa afara de fazele fixe nu si-au creat ocazii. Nici noi n-am avut.



E un punct zic eu meritat. In aparare nu merg lucrurile de mult timp, tot i-am schimbat. E bine ca nu luam multe goluri. Asta e solutia pe care am ales-o, n-am vrut sa schimb pentru ca a mers bine si cu Steaua. In atac e problema pentru ca sunt jucatori care ar trebui sa fie rezerve, nu am ce reprosa din punct de vedere al atitudinii. Dar in acest moment, atat de se poate.



Nistor e un jucator care face diferenta, n-am vrut sa risc ca nu e refacut 100%. E un jucator de care echipa are nevoie si ca prezenta in echipa, poate sa scoata o faza fixa, poate sa dea o pasa, sa treaga la poarta. La Hanca nu e nimic grav, o lovitura. Acum nu mai riscam. Dar va fi mai bine peste o saptamana Nistor si va juca. Tade s-ar putea sa joace si el saptamana viitoare.



Am jucat atata timp impreuna (cu Mihai Teja) si e normal (sa-si doreasca sa ma bata). Face o treaba buna, bine organizati asta Mihai o face bine. Au fost jucatori despre care s-a spus ca puteau sa ajunga la Dinamo si au fost refuzati, au jucat cu ambitie. Toate meciurile pentru noi sunt grele. Daca astazi Gaz Metan castiga se ducea la 11 puncte, asta ar fi ceva pozitiv. Incerc sa remediez unele lucruri din mers tinand vorba despre situatia noastra. Ma bucur ca totusi am reusit sa inscrie si in 10 oameni. Baietii au jucat pana in ultimul minut, e si asta un lucru pozitiv" a spus Mircea Rednic la Digi Sport dupa partida.

Teja: "Imi pare rau ca nu l-am batut pe Mircea"

"Noi suntem prieteni. Imi pare rau ca nu l-am batut, asta este viata. Suntem un pic dezamagiti. Nu cred ca Mircea Rednic a ramas la fel ca in perioada in care am lucrat, schimbi in functie de adversar. Eu cred ca a fost un arbitraj bun. Am inteles ca a fost un 11 metri in prima repriza" a spus Mihai Teja dupa partida.