Rapid a redevenit lider in liga a treia! Giulestenii au urcat pe primul loc al seriei dupa victoria de astazi

Rapid a castigat cu 3-1 meciul cu Oltenita, disputat pe teren propriu, si a redevenit lider in seria a doua a ligii a treia.

Rapid a castigat meciul cu CSM Oltenita, scor 3-1, si a redevenit lider in seria a doua a ligii a treia. Iacob, Jurj si Carstocea au marcat golurile echipei lui Pancu, in timp ce Turbatu a punctat pentru oaspeti. Toate golurile au fost marcate in prima repriza, in minutele 6 (Turbatu), 7 (Iacob), 9 (Jurj) si 31 (Carstocea).

In urma victoriei de astazi, Rapid a urcat pe primul loc al clasamentului, cu 26 de puncte obtinute in 10 meciuri. Slobozia este pe locul 2, cu 25 puncte, iar Afumatiul pe 3, cu 23 puncte.

Rapid are un golaveraj de 26 cu 5, in timp ce Slobozia are 26-10, iar Afumati 29-8.