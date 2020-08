ULTIMA ORA! Caz NOU de Covid-19 la Craiova depistat DUPA finala cu CFR Cluj! Anuntul clubului 

Universitatea Craiova a anuntat pe pagina de Facebook un nou caz de Covid-19 in cadrul clubului.

La doua zile dupa finala cu CFR, pierduta de olteni cu 3-1, Craiova a anuntat un nou caz de Covid-19 la club, insa in randul staff-ului.

"In urma testului Covid-19 efectuat ieri, intreg lotul de jucatori este negativ, in timp ce in randul staff-ului tehnic a fost depistat un caz pozitiv. Din fericire, colegul nostru este asimptomatic", au scris oltenii pe Facebook.