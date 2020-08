Pleaca Bergodi de la Craiova dupa ce a pierdut titlul? Ce spune un fost mare jucator al oltenilor

Craiova a pierdut meciul de titlu, contra lui CFR Cluj, cu 1-3, dar lui Cristiano Bergodi i se acorda credit in continuare.

Dupa meci, Gica Craioveanu a anutat ca Bergodi o va antrena pe Universitatea Craiova si in sezonul viitor, iar Sorin Cartu si Mihai Rotaru au incredere in el.

"Avem incredere totala in Cristiano Bergodi, atat eu, cat si Mihai Rotaru si Sorin Cartu", a spus Gica Craioveanu dupa meci.

Fostul jucator de la Craiova a declarat ca experienta celor de la CFR a facut diferenta, iar oltenii nu au stiut sa gestioneze bine fazele fixe.

"Am inceput bine, dar apoi s-a impus CFR Cluj. Au fost peste noi datorita experientei, a faptului ca stiu sa joace mai bine meciurile decisive. Noi am suferit si la fazele fixe. Ei au un executant foarte bun, pe Deac. Noua ne-a lipsit mult si Bancu, Mihaila e alt jucator cand il are pe Bancu langa el", a declarat Craioveanu.

Craiova a terminat pe locul 2 in Liga 1 si va evolua in primul tur preliminar din Europa League.