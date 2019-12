ULTIMA ORA | Becali se pregateste de negocieri! Clubul a stabilit pretul pentru unul dintre preferatii sai! Ce suma trebuie sa scoata din buzunar si ce alta echipa a intrat pe fir

Becali se pregateste de negocieri pentru unul dintre preferatii sai.

Jucatorul celor de la FC Botosani, Andrei Miron (25 de ani), este una dintre tintele patronului celor de la FCSB si ar putea ajunge sub comanda lui Vintila in aceasta iarna. Potrivit Fanatik, pretul stabilit de Valeriu Iftime pentu Andrei Miron este 500.000 de euro. Chiar daca Vintila a declarat aseara dupa victoria in fata celor de la Medias ca are in lot jucatori polivalenti, care pot juca pe mai multe posturi, FCSB sta doar in doi fundasi de meserie in acest moment. Este vorba despre Planic si Cristea, iar sansele ca Andrei Miron sa ajunga la ros-albastrii in acesta iarna sunt destul de mari.

O alta echipa care este interesata de Miron este Ural Ekaterinburg, formatie la care evolueaza Eric Bicfalvi, fost jucator al celor de la FCSB.

"Din cate am inteles, nea Valeriu a spus raspicat ca Miron nu va pleca decat in cazul unei oferte foarte avantajoase. Am solutii. Am jucatori in lot ca se pregatesc, care-si asteapta randul. Daca nu-i dai pe cei careu au oferte, ii blochezi pe ceilalti. Daca nu-i dadeam drumul lui Burca, nu il mai vedeam pe Chindris, care este unul dintre cei mai buni fundasi centrali din Romania", a spus Marius Croitoru.