Juventus a luat un jucator de la PSG! Anuntul zilei in Italia: "Va fi al doilea cel mai bine platit fotbalist din Serie A, dupa Ronaldo"

Dupa ce l-a transferat pe Luca Pellegrini de la AS Roma, Juventus il aduce sub comanda lui Sarri si pe Adrien Rabiot. Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio anunta ca mijlocasul francez urmeaza sa faca vizita medicala in cursul zilei de luni.

Juventus l-a atras pe Rabiot cu un salariu de 9 milioane de euro pe an si va fi al doilea cel mai bine platit jucator din Serie A, dupa Cristiano Ronaldo, care castiga 31 de milioane de euro anual.

Rabiot este cotat la 40 de milioane de euro conform transfermarkt si a marcat 2 goluri in 14 meciuri in ultimul sezon pentru PSG.

Top 10 cei mai bine platiti jucatori din Serie A

1. Cristiano Ronaldo (Juventus): 31 milioane de euro/an

2. Adrien Rabiot (TBC/Juventus): 9 milioane de euro/an

3. Gonzalo Higuain (Juventus): 8.5 milioane de euro/an

4. Paulo Dybala (Juventus): 7 milioane de euro/an

5. Aaron Ramsey (Juventus): 6.9 milioane de euro/an

6. Miralem Pjanic (Juventus): 6.5 milioane de euro/an

7. Gianluigi Donnarumma (AC Milan): 6 milioane de euro/an

8. Douglas Costa (Juventus): 6 milioane de euro/an

9. Sami Khedira (Juventus): 6 milioane de euro/an

10. Kalidou Koulibaly (Napoli): 6 milioane de euro/an