Barcelona pregateste 112.000.000 euro pentru colegul lui Messi din atacul Argentinei la Copa America! Acesta a dat golul calificarii in semifinale!

Lautaro Martinez (21 ani) a intrat in vizorul Barcelonei.

Barcelona il vrea pe Lautaro Martinez si a luat legatura cu oficialii lui Inter pentru a se interesa de starul argentinian.

Lautaro Martinez, titular si in nationala Argentinei, a marcat primul sau gol la nationala in meciul cu Venezuela de la Copa America si a intrat in vizorul celor de la Barca.

Potrivit presei catalane, Barcelona ar oferi 112 milioane de euro in schimbul lui Lautaro, unul dintre cei mai promitatori atacanti din lume.

Antonio Conte, antrenorului lui Inter, a spus ca nu este de acord ca jucatorul sa plece, fiind constient de valoarea sa, chiar daca "nerrazuri" incearca sa ii aduca pe Lukaku si Dzeko.

34 de milioane de euro este cota lui Lautaro Martinez, potrivit transfermarkt.com