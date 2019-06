VIDEO | Primele declaratii ale lui Razvan Lucescu la Al-Hilal: "Am venit la cea mai mare echipa din Asia"

Razvan Lucescu a semnat cu Al-Hilal si a oferit primele declaratii la conferinta de presa.

"Vreau sa va multumesc pentru incredere, vreau sa va multumesc pentru posiblitatea pe care mi-ati oferit-o de a fi antrenorul celei mai mari echipe din Asia. Exista o pasiune uriasa pentru aceasta echipa. Stiu ca exista mari asteptari si am o mare responsabilitate.

Eu si staff-ul meu vom da totul, din inima si din suflet, pentru a avea un sezon foarte bun pentru toti fanii care o sustin pe Al-Hilal. Stiu ca multi dintre ei nu stiu nimic despre mine, vin dintr-o alta tara. Noi stim sa castigam respectul oamenilor" ,a spus Razvan Lucescu la conferinta de presa.

???? | The Romanian coach Răzvan Lucescu speaks to the Media Center after signing his contract with #AlHilal #AlHilal_Video pic.twitter.com/JUjDMsKTwe