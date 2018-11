Real Madrid a primit raspunsul in cazul Hazard! Fratele belgianului a spus tot: "Il cunosc. Atunci va lua o decizie!"

Real Madrid este interesata inca din vara de Eden Hazard.

Eden Hazard nu se gandeste la un transfer la Real Madrid. Acest lucru a fost dezvaluit de fratele belgianului, Thorgan, dupa ce numele fratelui sau a fost vehiculat in randul posibilelor achizitii ale echipei spaniole.

Atacantul celor de la Chelsea a spus in trecut ca isi doreste sa ajunga la Real Madrid intr-o buna zi.

Eden Hazard are un inceput de sezon bun la Chelsea. A inscris sapte goluri si a inregistrat patru asisturi. Iar echipa din Premier League este neinvinsa in toate competitiile, in timp ce Real Madrid se chinuie sa obtina rezultate.

"Eden a luat decizia cea mai buna sa ramana la Chelsea. Cei de la Chelsea nu au vrut sa-l vanda, iar el a avut un inceput puternic de sezon. Real Madrid trece printr-o perioada complexa. Si-au demis antrenorul, a pierdut jucatori-cheie. Trebuie sa se refaca. Cred ca Eden va lua o decizie la finalul acestui sezon. Il cunosc, nu se gandeste la un transfer acum", a spus fratele fotbalistului pentru HLN.