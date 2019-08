Panica la baza de pregatire a FCSB! Patru masini de pompieri si o ambulanta au intervenit imediat: un incediu puternic a izbucnit in aceasta seara

Panica la antrenamentul din aceasta seara al FCSB, sedinta de pregatire dinaintea meciului cu Viitorul de maine seara.

In apropierea terenului pe care se antrenau jucatorii, a izbucnit un incediu puternic. Incediul a izbucnit in spatele terenurilor de antrenament, iar baza FCSB nu ar fi afectata. Potrivit GazeteiSporturilor, apelul la 112 ar fi fost dat in jurul orei 18:20. Patru masini de pompieri si o ambulanta au intervenit rapid.



"Din ce mi-au spus colegii mei, arde o schela metalica in apropiere de 'Arcom'. In momentul de fata, nu sunt persoane ranite si posibilitati de extindere. Incendiul s-a produs la intersectia Soselei de Centura cu Soseaua Berceni. Mai exact, a fost vorba de incendiul unei schele de lemn depozitata pe o platforma betonata, la o inaltime de trei metri, pe o suprafata de 200 de metri patrati, fara posibilitate de propagare", a declarat pentru GazetaSporturilor Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii" Bucuresti-Ilfov.