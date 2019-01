ULTIMA ORA | A fost declarata oficial epidemia de gripa. Se amana debutul Ligii 1?

In aceasta iarna, au murit deja 54 de persoane din cauza complicatiilor rezultate in urma contactarii virusului gripal.

Autor: Gabriel Chirea



UPDATE: Marius Mitran, director de Imagine al Ligi Profesioniste de Fotbal: "Inca nu s-a pus in discutie anularea meciurilor din Liga 1, dupa declararea starii de epidemie in tara noastra. Oricum, Ministerul Sanatatii a luat decizia in aceasta dimineata, este o decizie de data foarte recenta, iar pana la primele meciuri sunt mai mult de doua zile. Din datele pe care le am acum, nu se amana meciurile, dar vom discuta astazi aceasta chestiune si vom reveni cu informatii.

Oricum, inaintea meciurilor din Liga 1 au loc sedintele tehnice in care se analizeaza toate amanuntele ce tin de organizarea acestor partide, au loc intalniri cu reprezentanti ai mai multor institutii ale statului, pentru a nu exista niciun pericol pentru spectatori si echipe".

In aceasta dimineata, epidemia de gripa a fost declarata oficial in Romania, dupa ce s-au inregistrat 3 saptamani epidemice consecutiv, inregistrate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). In Romania s-a inregistrat o circulatie mai intensa a virusului in sudul si sud-estul tarii, in timp ce in restul zonelor se inregistreaza focare. In ultima luna, in tara noastra au decedat, conform datelor oficiale, 54 de persoane din cauza virusului gripal, dar numarul real poate sa fie mai mare, in conditiile in care se pare ca au existat spitale care au raportat incomplet numarul de imbolnaviri si decese.

Si alte tari din Europa trec prin situatii similar. In Bulgaria, virusul s-a extins cu repeziciune in 15 regiuni, unde scolile au fost deja inchise, fiind declarata starea de epidemie in regiunea Vidin si in Ruse, la granita cu Romania. Si in Ungaria, epidemia de gripa a fost deja declarata de autoritati, din cauza unui val nemaintalnit de imbolnaviri care aproape ca au blocat spitalele. De asemenea, si in Franta, Spania, Germania si in tarile nordice exista probleme in acest sens.

De la recomandari de vaccinare si masuri sporite de igiena (spalarea pe maini cu apa si sapun, periodic sau dupa stranut; folosirea dezinfectantilor dupa atingerea obiectelor de uz comun), purtarea mastilor de protectie respiratorie (pe toata fata, nu doar doar peste gura; schimbarea lor la cateva ore, pentru o mai buna protectie), inasprirea conditiilor la intrarea in spitale, scoli si gradinite (chiar interzicerea accesului vizitatorilor) sau chiar suspendarea activitatii unor institutii a caror ocupatie presupune traficul intens sau coabitarea angajatilor sau vizitatorilor, se poate ajunge pana la cereri de carantina sau intreruperea unor activitati in locurile unde se strang multimi si unde se poate contracta mai usor virusul gripal. In aceasta situatie se pot gasi si evenimentele sportive, indiferent daca acestea se desfasoara in aer liber sau in sala.

Reluarea meciurilor din Liga 1 este programata pentru acest weekend, primele doua partide urmand sa se joace chiar vineri (Concordia Chiajna - FC Botosani / Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu). Daca se va hotari, totusi, ca partidele de fotbal se pot juca conform programarii, se poate ajunge in situatia ca cluburilor organizatoare sa le fie recomandat sa ofere la intrarea pe stadion masti de protectie respiratorie si dezinfectant pentru maini pentru spectatori.