Chindia ataca Liga 1 fara cantonament in Antalya. Viorel Moldovan: "Ce nu te omoara te face mai puternic!"

Targovistenii se afla in cantonament la Mogosoaia si au facut cateva transferuri interesante.

Chindia Targoviste se afla in stagiul de pregatire la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, unde va sta pana pe data de 1 februarie, efectuand antrenamente si jucand mai multe meciuri de pregatire. Pe 24 ianuarie, formatia lui Viorel Moldovan a invins pe CS Balotești (locul 18 din Liga 2), scor 3-1, prin golurile marcate de Crinel Stoica (55), Liviu Mihai (70) si Andrei Serban (81). Pe 26 ianuarie, dambovitenii trebuiau sa joace cu Astra Giurgiu, dar amicalul a fost anulat, dupa ce prim-divizionara a anuntat ca va infrunta Farul Constanta, in aceeasi zi. Pe 29 ianuarie, Chindia va juca contra Rapidului, pe Stadionul Coresi, iar in ziua urmatoare urmeaza sa joace contra celor de la FC Voluntari. Pe 23 februarie, urmeaza sa intalneasca, pe teren propriu, de la ora 11.00, pe Aerostar Bacau, la reluarea Ligii 2.

"Pregatirea decurge normal, conform programului. Sfarsitul de saptamana a fost un pic mai complicat, am avut ceva probleme cu terenul din cauza acestei ploi care a inghetat. Noi nu am plecat in Antalya sau in alta tara calda. Suntem la Mogosoaia, in cantonament, ne-am pregatit normal si am jucat si cateva meciuri, mai avem doar aceasta saptamana de pregatire centralizata. Eu nu sunt disperat dupa Turcia, pentru ca am prins si acolo vreme destul de rea, ne descurcam aici cu ce avem. La Mogosoaia avem conditii foarte bune, stim locul foarte bine, ne antrenam pe sintetic... Astea sunt conditiile, asta e perioada acum. Ce nu te omoara te face mai puternic! In Turcia poate aveam terenuri de iarba, ceea ce nu era rau, dar, pe 23 februarie, la reluarea campionatului, poate vor fi conditii meteo si terenuri asemanatoare cu cele de acum sau poate mai rele si atunci noi suntem pregatiti sa facem fata.

Avem un lot bun. Am reusit sa luam si un atacant bun, pe Vali Alexandru, imprumutat de la Calarasi. E un atacant de calitate, sunt convins ca ne va ajuta foarte mult, pentru ca va completa cu profilul lui ceea ce aveam deja in lot. Eu un marcator, a fost golgheterul Ligii 2, sper sa ne ajute in lupta pentru promovare. Tot de la Calarasi l-am adus pe fundasul central Bogdan Sandru, un jucator cu experienta, un jucator de calitate si el. Am reusit sa il imprumutam de la Dinamo pe Neicutescu, un jucator U21. Nu vreau cantitate, vreau calitate. Mai cautam un mijlocas ofensiv de creatie si inca un jucator U21 cu care sa completam lotul.

In lupta pentru promovare, nicio echipa nu s-a detasat, e foarte comprimat clasamentul. Promovarea se joaca, sunt 6 echipe stranse in 5 puncte. E posibil orice. Pe mine ma intereseaza doar echipa mea, trebuie sa avem atitudine si sa fim concentrati, sa ne luam punctele. Noi suntem principalii nostri adversari. Sper din tot sufletul sa reusim promovarea, ne-o dorim enorm de mult. Eu as fi la a doua promovare, dupa cea reusita cu Rapid", a declarat Viorel Moldovan pentru Sport.ro.



Lotul Chindiei Targoviste:

Portari - Marian Aioani, Iustin Popescu, Teodor Meila;

Fundasi - Madalin Martac, Cornel Dinu, Marin Vatavu, Alin Dudea, Bogdan Sandru, Lucian Acasandrei, Denis Dumitrascu, Adrian Ionita, Radu Simion;

Mijlocasi - Crinel Stoica, Cosmin Atanase, Andrei Serban, Andrei Lungu, Daniel Novac, Liviu Mihai, Andreas Mihaiu;

Atacanti - Cristian Negut, Daniel Florea, Cristian Cherchez, Mihai Neicutescu, Alin Nisipeanu, Valentin Alexandru;

Antrenor - Viorel Moldovan.