Ultima DECIZIE MAJORA luata de Becali l-a lasat masca pe MM Stoica: "Nu ma gandeam niciodata la el!" Cum s-a schimbat FCSB dupa hotararea patronului

Mihai Stoica a fost luat prin suprindere de ultima decizie a lui Gigi Becali.

Mihai Stoica spune ca nu s-ar fi gandit niciodata sa-l aduca pe Bogdan Vintila pe banca FCSB. Stoica nici macar nu stia ca Vintila are licenta PRO si ar putea antrena o echipa de Liga 1.

Totusi, Stoica ii recunoaste meritele lui Vintila care pare ca a reusit sa revitalizeze echipa in ultima perioada. FCSB a ajuns in acest sezon la un minim istoric, echipa fiind pe locurile de retrogradare la un moment dat.

"Jur ca nu stiam ca antreneaza. Stiam ca antrenase la Metaloglobus in trecut. Nu stiam daca are licenta PRO. Nu ma gandeam niciodata la el. Mi-a spus doar ca il pune pe Vintila. Dar am spus, clasamentul ultimelor cinci etape vorbeste. Meritul este al lui Vintila, el antreneaza echipa. Am fost pe stadion, nu mi s-a parut un meci extraordinar (n.red. - derby-ul cu Dinamo). Am vazut jucatori care au crescut foarte mult", a declarat Mihai Stoica la DigiSport.

FCSB a jucat cu Viitorul, Craiova, CFR Cluj, Academica Clinceni si Dinamo in ultimele 5 etape, iar Vintila a reusit sa stranga 11 puncte.