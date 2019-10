Dinamo si FCSB si-au primit sentinta dupa incidentele de pe National Arena! Comisia de Disciplina a facut anuntul oficial

Din articol Dinamo si FCSB au primit amenzi in valoare de 15.000 de lei

Suporterii celor de la Dinamo si FCSB au facut scandal pe National Arena sambata trecuta!

Comisia de disciplina a FRF a sanctionat Dinamo si FCSB in urma incidentelor produse pe National Arena la derby-ul din etapa a XII-a a Ligii 1.

Dinamo si FCSB au primit amenzi in valoare de 15.000 de lei

"In baza art. 82.2. şi 3.a si c., raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo cu o penalitate sportiva de 10.000 lei; In baza art. 83.7 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis si 15 din RD, se sanctioneaza clubul FC FCSB cu avertisment si o penalitate sportiva de 5.000 lei", informeaza lpf.ro.

FCSB - Dinamo s-a terminat 1-1, iar partida nu a fost lipsita de incidente. Meciul a fost intrerupt 10 minute in minutul 33.

Dinamovistii au inceput sa arunce cu obiecte in momentul in care Florinel Coman se pregatea sa bata un corner. Mai mult, suporterii cainilor rosii i-au injurat pe fotbalistul stelist si pe arbitrul Istvan Kovacs.

Apoi, incidentele au continuat dupa terminarea partidei, cand atat suporterii FCSB, cat si cei ai lui Dinamo, au intrat pe teren si s-au luat la bataie.