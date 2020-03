BREAKING NEWS: Seicul care o vrea pe Dinamo e la Bucuresti! Anunt de ultima ora: imaginea care ii face pe fani sa VISEZE ca intra in era MILIOANELOR

Tahnoon Nimer, seicul din Emirate care reprezinta Abu Dhabi Business Development, se afla la Bucuresti!

Tahnoon a postat pe contul sau personal de Instagram poze cu Casa Poporului, dar si un clip din fata stadionului Dinamo. Tahnoon ii face pe suporterii cainilor sa viseze. Arabul a spus si intr-un interviu acordat in ianuarie ca se afla in 'pline tratative' de preluare a clubului.



Dinamo traieste in prezent pe banii fanilor. Suporterii au strans prin programul DDB mai bine de 100 000 de euro, care au intrat in conturile lui Dinamo pentru plata salariilor.

Tahnoon a fost invitat si la derby-ul cu FCSB, castigat de Dinamo cu 2-1, insa n-a putut sa ajunga la Bucuresti. Si-a trimis parteneri din companie sa vada "Clasicul" Romaniei.

Din informatiile www.sport.ro, Tahnoon va ramane la Bucuresti pana marti.

Tweet Dinamo tahnoon Citeste si: