Asta le-ar bate pe toate! Banii de NASTURI pentru inca un dinamovist! A negociat si el cu Craiova, dupa ce Dinamo i-a pus un pret de benzi desenate

Dinamo l-a dat pe Nistor la Craiova pentru mai putin de 300 000 de euro. Capitanul 'cainilor' ar putea sa nu fie singurul jucator dinamovist care pleaca pe Oblemenco in aceasta iarna.

Montini (27 de ani) e in ultimele 6 luni de contract cu Dinamo. Din informatiile www.sport.ro, Negoita e multumit si cu 50 000 de euro in schimbul fotbalistului. Montini a impresionat sezonul trecut, sub comanta lui Rednic, insa a fost chinuit de accidentari si nu s-a mai putut ridica la acelasi nivel si in actuala campanie. Montini are 4 goluri marcate in 16 meciuri in sezonul actual. Adus pe parcursul campionatului trecut, fotbalistul crescut de Roma a inscris de 13 ori in 23 de jocuri.