Hagi „fierbe“: Ianis, pus într-o situație tare neplăcută în Turcia

Așadar, în scurt timp, vom avea prima listă a convocărilor, după instalarea antrenorului care a preluat reprezentativa tricoloră de la regretatul Mircea Lucescu. Și, de obicei, e anunțat un lot lărgit al stranierilor. Rămâne de văzut dacă printre cei trecuți pe această listă de Hagi se va afla și fiul său, Ianis. Pentru că, în ultima perioadă, mijlocașul de 27 de ani traversează o perioadă dificilă, la Alanyaspor.

Pentru naționala României, urmează meciurile amicale din luna iunie, cu Georgia (1 iunie) în deplasare și cu Țara Galilor (6 iunie) pe Stadionul Steaua. Aceste întâlniri vor marca revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în funcția de selecționer.

Ianis Hagi, o lună de când a pierdut echipa de start la Alanyaspor

În momentul în care a plecat de la Rangers și a semnat cu Alanyaspor, în septembrie 2025, Ianis Hagi și-a propus să joace constant. Și, într-o primă fază, a obținut ce și-a dorit. Acum însă, de o lună, mijlocașul român a pierdut echipa de start.

Această situație a început de pe 4 aprilie. Atunci, Ianis, titularizat în partida Gaziantep – Alanyaspor (1-1), s-a accidentat și a părăsit terenul, în minutul 40. În meciul următor, Alanyaspor – Trabzonspor (1-1), românul n-a fost în lot din cauza accidentării. Dar nici când s-a refăcut, n-a mai prins primul 11. Iată cât a jucat Ianis Hagi, în ultimele săptămâni:

*19 aprilie: Kasimpașa – Alanyaspor (1-0) – Ianis Hagi a evoluat 30 de minute.

*23 aprilie: Beșiktaș – Alanyaspor (3-0) – Ianis Hagi a rămas pe banca de rezerve.

*27 aprilie: Alanyaspor – Samsunspor (2-3) – Ianis Hagi n-a fost în lot.

*Astăzi: Antalyaspor – Alanyaspor (meci în derulare) – Ianis Hagi a început partida pe bancă.

Așadar, de trei săptămâni, Ianis Hagi are doar 30 de minute pe teren. Și, în aceste condiții, tatăl său „fierbe“ din două motive. În primul rând, pentru că niciodată n-a reacționat bine, când Ianis a fost marginalizat la o echipă și, în al doilea rând, pentru că trebuie să justifice eventuala sa includere în lot, pentru partidele din iunie, într-un moment în care Ianis a pierdut echipa de start, în Turcia.

În acest sezon, Ianis Hagi a adunat 23 de meciuri, 3 goluri și 2 pase de gol în Superliga turcă.