Hagi „fierbe“: Ianis, pus într-o situație tare neplăcută în Turcia

Hagi „fierbe“: Ianis, pus într-o situație tare neplăcută în Turcia Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În vara anului trecut, fiul selecționerului a ales Alanyaspor din dorința de a juca fără a avea o presiune foarte mare a concurenței. Acum însă, mijlocașul e cam „lipit“ de bancă. 

TAGS:
Gheorghe HagiIanis HagiAlanyaspor
Din articol

Pentru naționala României, urmează meciurile amicale din luna iunie, cu Georgia (1 iunie) în deplasare și cu Țara Galilor (6 iunie) pe Stadionul Steaua. Aceste întâlniri vor marca revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în funcția de selecționer.

Așadar, în scurt timp, vom avea prima listă a convocărilor, după instalarea antrenorului care a preluat reprezentativa tricoloră de la regretatul Mircea Lucescu. Și, de obicei, e anunțat un lot lărgit al stranierilor. Rămâne de văzut dacă printre cei trecuți pe această listă de Hagi se va afla și fiul său, Ianis. Pentru că, în ultima perioadă, mijlocașul de 27 de ani traversează o perioadă dificilă, la Alanyaspor.

Ianis Hagi, puține realizări la Alanyaspor, în ultimele săptămâni

  • Ianis hagi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ianis Hagi, o lună de când a pierdut echipa de start la Alanyaspor

În momentul în care a plecat de la Rangers și a semnat cu Alanyaspor, în septembrie 2025, Ianis Hagi și-a propus să joace constant. Și, într-o primă fază, a obținut ce și-a dorit. Acum însă, de o lună, mijlocașul român a pierdut echipa de start.

Această situație a început de pe 4 aprilie. Atunci, Ianis, titularizat în partida Gaziantep – Alanyaspor (1-1), s-a accidentat și a părăsit terenul, în minutul 40. În meciul următor, Alanyaspor – Trabzonspor (1-1), românul n-a fost în lot din cauza accidentării. Dar nici când s-a refăcut, n-a mai prins primul 11. Iată cât a jucat Ianis Hagi, în ultimele săptămâni:

*19 aprilie: Kasimpașa – Alanyaspor (1-0) – Ianis Hagi a evoluat 30 de minute.

*23 aprilie: Beșiktaș – Alanyaspor (3-0) – Ianis Hagi a rămas pe banca de rezerve.

*27 aprilie: Alanyaspor – Samsunspor (2-3) – Ianis Hagi n-a fost în lot.

*Astăzi: Antalyaspor – Alanyaspor (meci în derulare) – Ianis Hagi a început partida pe bancă.

Așadar, de trei săptămâni, Ianis Hagi are doar 30 de minute pe teren. Și, în aceste condiții, tatăl său „fierbe“ din două motive. În primul rând, pentru că niciodată n-a reacționat bine, când Ianis a fost marginalizat la o echipă și, în al doilea rând, pentru că trebuie să justifice eventuala sa includere în lot, pentru partidele din iunie, într-un moment în care Ianis a pierdut echipa de start, în Turcia.

În acest sezon, Ianis Hagi a adunat 23 de meciuri, 3 goluri și 2 pase de gol în Superliga turcă.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Drama jucătorului pe care Hagi l-a „inventat“: pedeapsa primită l-a transformat în „omul invizibil“
Drama jucătorului pe care Hagi l-a „inventat“: pedeapsa primită l-a transformat în „omul invizibil“
Hagi debutează la naționala României. Cât costă biletele pentru primul meci al "Regelui"
Hagi debutează la naționala României. Cât costă biletele pentru primul meci al "Regelui"
Motivul real pentru care Ianis Hagi a dispărut din echipa lui Alanyaspor. Anunțul făcut de jucător
Motivul real pentru care Ianis Hagi a dispărut din echipa lui Alanyaspor. Anunțul făcut de jucător
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, acum pe Sport.ro | Portarii se întrec în parade
Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, acum pe Sport.ro | Portarii se întrec în parade
Aston Villa - Tottenham se joacă ACUM pe VOYO: colegii lui Drăgușin fac show în meciul „supraviețuirii“
Aston Villa - Tottenham se joacă ACUM pe VOYO: colegii lui Drăgușin fac show în meciul „supraviețuirii“
Bournemouth se distrează cu Crystal Palace și visează în continuare la locul de Champions League!
Bournemouth se distrează cu Crystal Palace și visează în continuare la locul de Champions League!
Conte, ținut în lanț de Chivu! Ce a apărut la stadionul lui Inter înaintea meciului de titlu
Conte, ținut în lanț de Chivu! Ce a apărut la stadionul lui Inter înaintea meciului de titlu
Olympique Lyon - Rennes, LIVE pe VOYO, ora 21:45! Luptă aprigă pentru Champions League în Ligue 1
Olympique Lyon - Rennes, LIVE pe VOYO, ora 21:45! Luptă aprigă pentru Champions League în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, acum pe Sport.ro | Portarii se întrec în parade
Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, acum pe Sport.ro | Portarii se întrec în parade
Conte, ținut în lanț de Chivu! Ce a apărut la stadionul lui Inter înaintea meciului de titlu
Conte, ținut în lanț de Chivu! Ce a apărut la stadionul lui Inter înaintea meciului de titlu
Răzvan Lucescu zâmbește din nou: victorie uriașă pentru PAOK în lupta pentru titlu
Răzvan Lucescu zâmbește din nou: victorie uriașă pentru PAOK în lupta pentru titlu
Hagi s-a întâlnit la Craiova cu Mihăilă și a greșit drumul: "Ce faci, mă, ești bine?
Hagi s-a întâlnit la Craiova cu Mihăilă și a greșit drumul: "Ce faci, mă, ești bine?
Aston Villa - Tottenham se joacă ACUM pe VOYO: colegii lui Drăgușin fac show în meciul „supraviețuirii“
Aston Villa - Tottenham se joacă ACUM pe VOYO: colegii lui Drăgușin fac show în meciul „supraviețuirii“
Alte subiecte de interes
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Scandal în Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
Scandal în Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!