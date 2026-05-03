La meciul din Bănie asistă și Valentin Mihăilă, fostul jucător al Universității Craiova. Extrema lui Rizespor s-a întâlnit în fața stadionului cu unul dintre secunzii naționale, Jerry Gane, iar ulterior și-a făcut apariția și Gică Hagi.
Valentin Mihăilă și Gică Hagi s-au întâlnit înainte de Universitatea Craiova - Dinamo
"Eu așa îmi doresc, să fie Craiova campioană, dar acum vom vedea", a spus Mihăilă.
Hagi l-a îmbrățișat pe Mihăilă și l-a întrebat cu zâmbetul pe buze: "Ce faci, mă, ești bine?". Jucătorul lui Rizespor are șanse mari să facă parte din nucleul "Regelui" la echipa națională, începând cu amicalele din iunie.
Însoțit de Lucian Sânmărtean, Costin Curelea și Cătălin Anghel, Gică Hagi a greșit drumul la intrarea în stadion. Selecționerul s-a dus inițial către vestiare, însă stewarzii i-au transmis că trebuie să meargă în zona lojelor.