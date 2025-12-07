U Craiova - CFR, 20:30. Echipele probabile + cotă de speculat acordată de casele de pariuri. Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Între cele două formații este o distanță de 14 puncte în favoarea oltenilor, care au acumulat 33 de puncte după 18 etape, în timp ce clujenii au doar 19.

Oaspeții de azi au cam renunțat la gândul de a mai prinde play-off-ul, iar echipa antrenată de Daniel Pancu își face acum griji pentru rămânerea în Superligă.



Craiovenii vin după trei victorii și o remiză în toate competițiile, iar moralul este unul bun. Nu știm cât de mult și-a pus amprenta noul antrenor, Felipe Coelho, însă este cert că Universitatea are un lot de jucători foarte bun.



U Craiova - CFR Cluj | Echipe probabile



Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram



CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica



Pentru Universitatea lipsesc Mogos, Mora și Rădulescu (bsent pentru mai mult timp).



Pancu are tot lotul valid pentru partida de azi.

