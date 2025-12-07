U Craiova - CFR, 20:30. Echipele probabile + cotă de speculat acordată de casele de pariuri. Analiza lui Dan Chilom

U Craiova - CFR, 20:30. Echipele probabile + cotă de speculat acordată de casele de pariuri. Analiza lui Dan Chilom Superliga
Universitatea Craiova, ocupanta locului 4, întâlnește CFR-ul lui Pancu, locul 12.

CraiovaCFR ClujEchipe probabileCote pariuri
de Dan Chilom

Între cele două formații este o distanță de 14 puncte în favoarea oltenilor, care au acumulat 33 de puncte după 18 etape, în timp ce clujenii au doar 19. 

Oaspeții de azi au cam renunțat la gândul de a mai prinde play-off-ul, iar echipa antrenată de Daniel Pancu își face acum griji pentru rămânerea în Superligă. 

Craiovenii vin după trei victorii și o remiză în toate competițiile, iar moralul este unul bun. Nu știm cât de mult și-a pus amprenta noul antrenor, Felipe Coelho, însă este cert că Universitatea are un lot de jucători foarte bun. 

U Craiova - CFR Cluj | Echipe probabile

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica

Pentru Universitatea lipsesc Mogos, Mora și Rădulescu (bsent pentru mai mult timp).

Pancu are tot lotul valid pentru partida de azi. 

Casele de pariuri o dau drept favorită pe Craiova? Însă cota ei este una destul de mare, având în vedere diferența de puncte dintre cele două:

2.10 au oltenii la victorie. 

Egalul este cotat cu 3.35

Victoria CFR-ului are 3.60

Ambele echipe marchează - 1.77

CFR nu pierde - 1.75 

În ultimele 10 partide directe dintre cele două, scorul este egal, 4-4. 

Szabolcs Kovacs va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,35 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii.

Sugestia Sport.ro:  1 solist

