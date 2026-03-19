La finalul lunii martie, România se află în fața unui duel decisiv împotriva Turciei (26 martie, 19:00), în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

În cazul în care tricolorii vor trece de turci, ei vor înfrunta, în ultimul act al barajului (31 martie, 21:45), învingătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo, pentru un loc la turneul final.

Cristiano Bergodi vrea România la Mondial: ”Nu suntem ipocriți”

Cristiano Bergodi a explicat că selecționata lui Mircea Lucescu poate să treacă de reprezentativa Turciei, chiar dacă nu va fi un duel ușor.

Antrenorul lui ”U” Cluj a ținut să puncteze că naționala trebuie să abordeze partida cu încredere deplină.

”Va fi greu, dar noi toţi, şi eu care de mulţi ani sunt aici, trebuie să ţinem cu echipa naţională a României şi sper că poate să facă o treabă bună. Nu este uşor, nu suntem ipocriţi să spunem că este uşor, dar este un meci de fotbal şi se poate întâmpla orice.

Ei pot să aibă o zi bună, bună, iar ei (n.r.- Turcia) pot să aibă o zi mai proastă, se poate întâmpla orice într-un meci de fotbal. Şi atunci, trebuie să avem încredere că echipa naţională a României poate trece de Turcia”, a spus Bergodi în cadrul unei conferințe de presă.

FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu selecționerul României | Comunicat oficial

”Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, scrie FRF.