Articol scris de Matei Barbu

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani este foarte aproape de o revenire la Juventus Torino.

Atacantul împrumutat anterior de Paris Saint-Germain la Juventus a ajuns deja la un acord privind termenii personali ai unui contract valabil pe cinci ani cu „Bianconerii”, care sunt aproape de o înțelegere și cu PSG.

Transfer de 30 de milioane de euro

Conform publicației italiene, Juventus este aproape să finalizeze un împrumut cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului. PSG solicită 30.000.000 de euro pentru internaționalul francez.

Kolo Muani a evoluat deja pentru Juventus în a doua parte a sezonului 2024/2025, sub comanda antrenorului Igor Tudor.

În stagiunea respectivă, atacantul francez a reușit să înscrie 10 goluri în 22 de partide disputate pentru clubul italian.

Juventus se așteaptă să finalizeze înțelegerea cu PSG în curând, iar anunțul oficial din partea „Bianconerilor” va veni în perioada următoare.

De asemenea, se zvonește că noul director general și CEO al clubului, Giovanni Carnevali, a restabilit relațiile cu conducerea lui PSG, după ce oficialii campioanei Franței ar fi fost nemulțumiți de modul în care fostul director Damien Comolli a gestionat negocierile din vara trecută.

Potrivit raportului, Juventus este încrezătoare că Randal Kolo Muani va fi disponibil încă din prima zi a pregătirii de vară, programată pentru 13 iulie.

Juventus și-a confirmat deja primul transfer al verii, anunțând la începutul săptămânii transferul internaționalului italian în vârstă de 19 ani Jeff Ekhator, de la Genoa.