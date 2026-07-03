Reușite, goluri anulate, contraatacuri peste contraatacuri și intervenții salvatoare ale portarilor. Așa poate fi descris Portugalia - Croația, meci care a avut loc vineri dimineață, de la 02:00 ora României, la Toronto, pe ”BMO Field”.

Emoționant! Ce a postat CR7 pe rețele după nebunia din Portugalia - Croația. În 12 ore s-au strâns peste 10 mil. de aprecieri

Cristiano Ronaldo, care a înscris în minutul 68 din penalty și care avusese în urmă cu șapte minute o reușită invalidată după ce VAR-ul a depistat un ofsaid în construcția fazei, a publicat pe rețelele social media o imagine cu lotul lusitan la Toronto, ținând în mâini tricoul regretatului Diogo Jota.

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Postarea lui Cristiano Ronaldo a strâns în 12 ore peste zece milioane de aprecieri și sute de mii de comentarii. ”Am câștigat pentru noi, Diogo și pentru Portugalia! Haideți!”, este mesajul starului de la Al Nassr.