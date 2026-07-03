Emoționant! Ce a postat CR7 pe rețele după nebunia din Portugalia - Croația. În 12 ore s-au strâns peste 10 mil. de aprecieri

Emoționant! Ce a postat CR7 pe rețele după nebunia din Portugalia - Croația. În 12 ore s-au strâns peste 10 mil. de aprecieri CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia și Croația au bifat unul dintre cele mai tari meciuri de la Campionatul Mondial din 2026.

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Cristiano RonaldoCM 2026RonaldoDiogo JotaPortugalia
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Reușite, goluri anulate, contraatacuri peste contraatacuri și intervenții salvatoare ale portarilor. Așa poate fi descris Portugalia - Croația, meci care a avut loc vineri dimineață, de la 02:00 ora României, la Toronto, pe ”BMO Field”.

Emoționant! Ce a postat CR7 pe rețele după nebunia din Portugalia - Croația. În 12 ore s-au strâns peste 10 mil. de aprecieri

Cristiano Ronaldo, care a înscris în minutul 68 din penalty și care avusese în urmă cu șapte minute o reușită invalidată după ce VAR-ul a depistat un ofsaid în construcția fazei, a publicat pe rețelele social media o imagine cu lotul lusitan la Toronto, ținând în mâini tricoul regretatului Diogo Jota.

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Postarea lui Cristiano Ronaldo a strâns în 12 ore peste zece milioane de aprecieri și sute de mii de comentarii. ”Am câștigat pentru noi, Diogo și pentru Portugalia! Haideți!”, este mesajul starului de la Al Nassr.

Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce sora sa i-a anunțat retragerea din fotbal

Chiar înaintea partidei, Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a anunțat că CR7 se îndreaptă spre retragere, spunând că "este ultimul dans" al fratelui său.

După victoria contra Croației, Cristiano Ronaldo a fost întrebat despre această declarație: "Viitorul meu nu este important acum. Voi sta de vorbă cu familia, apoi voi lua o decizie. Nu iau decizii la cald. Totul trebuie făcut cu calm. Acum trebuie să ne bucurăm de această zi", a răspuns lusitanul.

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