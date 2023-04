Universitatea Cluj - FCU Craiova, de la 17:30

Ioan Ovidiu Sabău a schimbat radical jocul "Șepcilor Roșii" de când a preluat echipa și a reușit să scoată cea mai bună versiune din câțiva jucători cu o experiență vastă în fotbalul românesc. Fost mare internațional, cu partide în campionatul Italiei, "Moțul" întâlnește azi echipa italianului Nicolo Napoli, tehnicianul care a rămas în suflet cu echipa lui Adrian Mititelu și revine întotdeauna la timonă.

23 octombrie 2022, U Cluj - CFR Cluj 1-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 13 meciuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest șapte victorii şi cinci remize.Doar un succes au bifat oltenii în precedentele cinci deplasări din Superliga României, 2-1 cu Rapid (10 februarie 2023), interval în care au mai înregistrat două rezultate de egalitate şi două partide pierdute.

Sabău, despre meciul cu FCU Craiova

„E foarte important, după cum am spus și după meciul de Cupă. Atunci a fost o mare bucurie că ne-am calificat. Pentru mine mult mai important e acest meci de sâmbătă. Trebuie neapărat să câștigăm. Am avut foarte puțin timp la dispoziție să ne refacem din punct de vedere mental. Am avut ieri (n.r. joi) o zi de recuperare. Sperăm să putem face azi (n.r. vineri) un antrenament oficial pe terenul de joc. Sper să ne refacem repede din punct de vedere mental. Fizic te refaci, dar mental trebuie să uiți repede de acea calificare și să înțelegi cât de important este meciul cu Craiova.”

Tehnicianul spune că fotbaliștii își doresc mult o revanșă în duelul cu FCU: „Așa am văzut și reacția jucătorilor. Așteaptă și ei foarte mult meciul. Sigur, trebuie gândit jocul și tratat cu atenție mare. Trebuie să ai atitudine, să lupți, dar de fiecare dată jocurile se câștigă cu multă inteligență. Agresivitatea e bună, dar trebuie mult echilibru. Aici se face diferența.”

Întrebat dacă jucătorii vorbesc de acest meci cu Craiova după calificarea din Cupă, Sabău a spus că este o reacție firească din partea lor:

„E o reacție firească. Dacă nu o ai, înseamnă că nu ai ce trebuie pentru a fi un sportiv de performanță. Sunt reacții normale până la urmă când, să o spunem așa, ești umilit. Aștept ca jucătorii să fi învățat din asta și să avem o reacție corectă după un astfel de joc.”

În sezonul regulat 2022-2023, craiovenii au luat patru puncte dintre cele șase puse în joc, 1-1 în deplasare (R. Negru - autogol / G. Iancu) şi victorie cu 5-0 pe teren propriu (A. Chiţu - dublă, D. Albu, Y. Bahassa, V. Blănuţă).

Ioan Ovidiu Sabău vs. Nicolo Napoli în campionat: 7 jocuri - 3 victorii Sabău - 3 remize - un succes Napoli.

Mediile de vârstă

Universitatea Cluj - 24 ani şi 7 luni.

FC U Craiova 1948 - 24 ani şi 8 luni.