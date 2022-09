'U' Cluj - FCU Craiova 1-1 | Gabi Iancu a vorbit despre plecarea lui Andrea Compagno: „Era un jucător valoros”

Gabi Iancu, marcatorul trupei din Bănie, a vorbit despre jocul pe care l-a arătat FCU Craiova în partida din deplasare cu Universitatea Cluj și a evidențiat faptul că Andrea Compagno trebuie „uitat” din lotul oltenilor.

Iancu: „Craiova nu stă într-un singur jucător”

„Înainte de meci ne gândeam că nu ne mulțumește un egal. Trebuie să gândim acum că e un punct câștigat și să ne gândim la meciul cu Rapid, o echipă în formă. Trebuie să facem un meci bun, să câștigăm punctele acasă, și să ne concentrăm puțin mai mult pe meciurile din deplasare.

A fost o fază fixă și am avut noroc că nu am alunecat. Sunt bucuros că am marcat, sper să o fac cât mai des. Trebuie să vină victoriile, pentru că este dificil campionatul acesta. Nu știi la ce să te aștepți.

Începutul meciului nu am jucat, nu am încercat. Nu știu, poate teama, condițiile, terenul destul de moale... Au venit peste noi, nu știu la gol ce s-a întâmplat. L-au meritat, erau pe noi la momentul respectiv.

Era un jucător valoros, dar acum fiecare dintre noi care va juca pe postul acela trebuie să-l facă uitat, pentru că Craiova nu stă într-un singur jucător. Nu trebuie să-l plângem un sezon întreg pe Andrea. E un jucător bun.”, au fost cuvintele lui Gabi Iancu după meci.

Universitatea Cluj - FCU Craiova

"Șepcile roșii" și trupa din Bănie au remizat la Mediaș, într-un joc echilibrat, în care ambele echipe și-au creat ocazii periculoase la porțile adversarei.

În următoarea etapă, Universitatea Cluj se va duela cu CS Mioveni, luni, 12 septembrie, de la ora 18:00, în timp ce FCU Craiova se va confrunta cu Rapid București sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 21:30.