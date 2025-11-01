Mihai Stoica nu a mai suportat și s-a dus la Gigi Becali: „L-am implorat”

FCSB se află într-o situație complicată în campionat înaintea duelului cu ”U” Cluj, iar campioana României are mare nevoie de victorie pentru a se putea apropia de zona play-off-ului.

Roș-albaștrii vin după victoria cu 4-0 în fața lui UTA din etapa trecută și după succesul din Cupa României, 3-1 cu Gloria Bistrița.



MM Stoica: „Noi l-am implorat să nu mai dea echipa”



Mihai Stoica a vorbit despre una dintre problemele create de Gigi Becali la FCSB. Este vorba despre primul 11 al formației pe care patronul echipei bucureștene îl dezvăluie public cu câteva zile înaintea următoare partide.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB consideră că această „mișcare” este în dezavantajul roș-albaștrilor și l-a rugat pe Gigi Becali să renunțe la acest obicei.