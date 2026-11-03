U Cluj, anunț de ultimă oră despre transferul lui Nicolae Stanciu: „Suntem optimiști”

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Radu Constantea, anunț despre transferul lui Nicolae Stanciu

Contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo este scadent în iarna acestui an, moment în care campionatul din China ajunge la final. În ultima perioadă s-a discutat mult despre o repatriere a mijlocașului, atât U Cluj, cât și FCSB fiind interesate de serviciile sale.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi ar avea prioritate la semnătură, deoarece Nicolae Stanciu și-a dori să fie mai aproape de casă, în condițiile în care mijlocașul e originar din Alba Iulia.

La scurt timp după victoria obținută în fața FCSB, Radu Constantea a intrat în direct și a vorbit, printre altele, și despre transferul lui Nicolae Stanciu. Oficialul U Cluj e optimist că mijlocașul va alege formația din Ardeal, asta dacă va hotărî să revină în România.

„Nu știu ce se va întâmpla, mai are o etapă importantă în China, în care are șanse să câștige campionatul, apoi va lua o decizie dacă va rămâne în China sau va veni în România. Dacă se va întoarce în România, noi suntem optimiști că vom reuși să-l convingem. Decizia finală o va lua după ce se va încheia campionatul în China.

Din perspectivă financiară, nu putem concura cu China. Decizia îi va aparține, dacă vrea să rămână acolo sau să se întoarcă în țară”, a declarat Radu Constantea, potrivit GSP.