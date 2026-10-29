Nicolae Stanciu (33 de ani) și-ar fi dat deja acordul pentru a se alătura echipei pregătite de Cristiano Bergodi după ce contractul său din China se va încheia. Chiar dacă a fost dorit și de FCSB, mijlocașul ar prefera un transfer în Ardeal pentru a fi mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal.

Radu Constantea: ”Așteptăm decizia finală a lui Burcă”

Pe lângă Stanciu, U Cluj îl poate transfera și pe Andrei Burcă (33 de ani), un alt jucător experimentat aflat în anturajul echipei naționale. Contractul său cu Yunnan Yukun, în China, se va încheia tot în iarnă, iar fundașul central a început deja negocierile cu U Cluj.

În această perioadă, Universitatea Cluj așteaptă răspunsul din partea lui Burcă. În ceea ce îl privește pe Stanciu, negocierile ar fi mai avansate, spune președintele Radu Constantea.

”Și la el (n.r.- Burcă) așteptăm să ia o decizie finală, încă nu s-a decis. Vedem. Cu Stanciu sunt discuțiile mai avansate”, a spus Constantea, la Digi Sport.

Andrei Burcă a făcut primii pași în fotbal la echipele din Bacău, ca ulterior să capete experiența primei ligi la FC Botoșani. CFR Cluj, Al-Okhdood, FC Baniyas și Yunnan Yukun sunt formațiile la care a mai fost legitimat fundașul.