CFR Cluj este, fără doar și poate, una dintre cele mai de succes echipe din ultimele două decenii. Formația din Ardeal a cucerit nu mai puțin de 8 titluri de campioană, însă în sezoanele precedente a suferit.

Neluțu Varga, anunț important pentru CFR Cluj

Neluțu Varga a fost cel care a investit bani în echipă în ultimii ani, dar, fiind plecat din România, nu a putut fi la curent cu toate detaliile din club.

Ei bine, după doi ani de muncă pe continentul african, Neluțu Varga și-a anunțat revenirea în România. Patronul „feroviarilor” susține că în luna decembrie se va întoarce în țară cu forțe proaspete, iar lucrurile la CFR Cluj vor „reintra în normal”.

"Sunt bine, puțin obosit. Vreau să termin luna aceasta tot ceea ce am pe aici, iar din decembrie să pot să revin și eu acasă în forță și bucuros. După doi ani de muncă în Africa este timpul să revin și eu acasă și să reintre totul în normal.

Deci, luna noiembrie este luna în care vreau să-mi termin toate treburile aici și să revin acasă. Despre asta este vorba", a spus Ioan Varga, potrivit Digi Sport.

Neluțu Varga este patronul CFR Cluj din 2017, iar de la acel moment echipa a cucerit 5 titluri, o Cupă și două SuperCupe.