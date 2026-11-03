Melbourne, Doha, Tokyo și Viena sunt cele patru locuri în care Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a cunoscut gustul victoriei, în 2026.

Triumfător în capitala Japoniei, ibericul s-a întors cu succes pe „Bătrânul Continent,” unde l-a învins pe australianul Alex De Minaur, în finala turneului ATP 500 de la Viena, scor 6-1, 6-4.

Carlos Alcaraz, în revenire de formă, înaintea Turneului Campionilor

De o superioritate incontestabilă în ultimul act al întrecerii, Carlos Alcaraz a reușit să câștige și cel mai spectaculos schimbi de mingi al confruntării, un punct în care și-a demonstrat, încă o dată, viteza incredibilă de deplasare în teren, dar și abilitatea de a rezolva situațiile de joc în cel mai eficient mod posibil.

Fără să aleagă loviturile sigure, Alcaraz a făcut diferența într-un meci pe care l-a dominat și în care a arătat că se îndreaptă, încet, dar sigur, spre forma pe care a dovedit-o în startul sezonului, când a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care a completat marele șlem.