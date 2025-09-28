Daniel Graovac, fundașul central al campioanei României, a acuzat probleme medicale și a cerut schimbarea în minutul 32.

Fix ce nu voia FCSB!

După intervenția echipei medicale, bosniacul de 32 de ani a transmis că nu poate continua, iar Vlad Chiricheș (35 de ani) a intrat în locul său în centrul apărării.

Accidentarea lui Graovac vine într-un moment delicat, pentru că joi urmează meciul din Europa League cu Young Boys Berna, de la ora 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

În urma acestei lovituri, FCSB e într-o situație complicată. Dawa și tânărul Cercel sunt și ei accidentați, iar Chiricheș nu este trecut pe lista UEFA pentru Europa League.

