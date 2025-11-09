După prima etapă a returului, Andrei Nicolescu, președintele "câinilor", s-a arătat încântat de progresul lui Soro, jucător care a devenit om de bază în angrenajul echipei.



Nicolescu a dezvăluit că transferul lui Soro a blocat, la vremea respectivă, o altă mutare pe care Dinamo o avea în plan.



"Soro a venit în România cu o săptămână înainte de a fi posibil transferul lui Dobre. Noi discutam atunci și de Dobre, dar nu am mai insistat pentru că îl transferasem pe Soro. A fost un drum lung. Mă bucur pentru transformarea lui", a punctat Nicolescu, potrivit Fanatik.



"A devenit titular datorită mentalității"



Șeful dinamovist a subliniat că evoluțiile recente ale jucătorului sunt rezultatul direct al muncii depuse și că Soro începe să confirme așteptările pe care clubul le avea la momentul transferului.



"A făcut risipă de energie. Se vede că, în sfârșit, munca îl duce acolo unde vrea. E foarte importantă revenirea lui pentru noi. Cred că toată lumea din club constată că, atâta timp cât muncești constant și îți urmezi țelurile, deciziile antrenorului sunt doar în slujba echipei. Cine e cel mai în formă joacă.



Soro a devenit titular datorită mentalității. Noi avem și parametrii fizici ai lui. Se vede asta. Noi facem doar predicții, nu știm cum se adaptează jucătorii. Soro devine fotbalistul pe care l-am dorit când l-am transferat", a mai spus președintele lui Dinamo.