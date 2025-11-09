Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri

Goalkeeper-ul a semnat anul trecut cu clubul care este considerat unul dintre granzii Eliteserien. McDermott este rezerva lui Jacob Karlstrom, iar în actualul sezon a bifat doar șase meciuri în toate competițiile, în care a încasat 13 goluri.â



Portarul de 32 de ani s-a născut în Norvegia și are dublă cetățenie irlandeză-norvegiană. A crescut în fotbalul nordic, dar a făcut pasul important în adolescență, când a semnat cu academia lui Arsenal. Nu a apucat însă să debuteze în Premier League și s-a întors în Scandinavia pentru a-și relansa cariera.



Mircea Rednic l-a dat afară după doar 3 meciuri



McDermott a ajuns în Ștefan cel Mare la începutul lui 2019, dorit de Mircea Rednic. A început excelent: două meciuri, două victorii și poarta intactă. Totul s-a rupt după înfrângerea cu FC Botoșani, 1-2, când Rednic a decis să-l scoată din lot.



„Am vrut portar, nu libero!”, declara atunci tehnicianul, nemulțumit că irlandezul juca mult cu mingea la picior.



McDermott a reziliat și a plecat după doar trei partide. În Norvegia, episodul a fost prezentat ca „victima haosului de la Dinamo”.

