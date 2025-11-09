Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri

Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri
Sean McDermott, portarul irlandez care a trecut fulgerător pe la Dinamo în 2019, evoluează în prezent în Norvegia, la Molde FK. 

Sean McDermott Dinamo Molde
Goalkeeper-ul a semnat anul trecut cu clubul care este considerat unul dintre granzii Eliteserien. McDermott este rezerva lui Jacob Karlstrom, iar în actualul sezon a bifat doar șase meciuri în toate competițiile, în care a încasat 13 goluri.â

Portarul de 32 de ani s-a născut în Norvegia și are dublă cetățenie irlandeză-norvegiană. A crescut în fotbalul nordic, dar a făcut pasul important în adolescență, când a semnat cu academia lui Arsenal. Nu a apucat însă să debuteze în Premier League și s-a întors în Scandinavia pentru a-și relansa cariera.

Mircea Rednic l-a dat afară după doar 3 meciuri

McDermott a ajuns în Ștefan cel Mare la începutul lui 2019, dorit de Mircea Rednic. A început excelent: două meciuri, două victorii și poarta intactă. Totul s-a rupt după înfrângerea cu FC Botoșani, 1-2, când Rednic a decis să-l scoată din lot.

„Am vrut portar, nu libero!”, declara atunci tehnicianul, nemulțumit că irlandezul juca mult cu mingea la picior.

McDermott a reziliat și a plecat după doar trei partide. În Norvegia, episodul a fost prezentat ca „victima haosului de la Dinamo”.

După revenirea la Kristiansund, unde a redevenit titular, portarul a prins transferul la Molde. Contractul său este valabil până în 2026.

Valoarea lui de piață este evaluată în prezent la aproximativ 150.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

