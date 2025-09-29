Deși s-a ferit să își critice din nou public jucătorii, Gigi Becali a transmis că așteaptă fereastra de mercato din iarnă pentru a realiza cel puțin trei transferuri - doi fundași centrali și un mijlocaș central sau un stoper, un fundaș lateral și un mijlocaș central.



Transferurile anunțate de Gigi Becali la FCSB imediat după victoria cu Oțelul

Spre deosebire de compartimentul ofensiv, când de obicei alege singur jucătorii, Gigi Becali anunță că acum se va consulta cu cei din club pentru următoarele transferuri, astfel că este posibilă aducerea unor fotbaliști care evoluează în străinătate.



"Nu mai vreau să critic jucătorii. Atât spun: abia aștept să vină iarna! Nu mă refer numai la Chiricheș. E vorba la modul general de fundașii centrali. E vorba și la mijloc. Eu abia aștept să vină iarna.



Nu pot să spun acum cine. Sunt mai mulți. E vorba de fundași centrali și trebuie să hotărască ei pentru că eu nu mă pricep. E vorba și de mijlocași. Mai vorbim și cu unii de prin străinătate. O să vedem.

Cert e că vom aduce doi fundași centrali și neapărat un mijlocaș central. Dacă revine Dawa, numai un fundaș central. Sau poate și un fundaș lateral, să vedem. Kiki parcă e pe altă planetă, n-are deloc viață în el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Cum s-a mișcat FCSB în mercato din vară

Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

