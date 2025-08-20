Cu Denis Alibec mai mult accidentat în prima parte a acestui sezon, Gigi Becali a vrut să aducă un atacant care să concureze pentru postul de titular cu Daniel Bîrligea. FCSB a pus ochii pe Mamadou Thiam (30 de ani), de la Universitatea Cluj.



Chiar dacă atacantul de la U Cluj s-a înțeles, inițial, cu o echipă din Orientul Mijlociu, FCSB a reușit să-l întoarcă din drum. Gigi Becali a confirmat deja mutarea, iar senegalezul ar urma să ajungă cât de curând în lotul lui Elias Charalambous.



Gigi Becali a confirmat transferul lui Thiam la FCSB



Pentru a-i convinge pe oficialii ardeleni să renunțe la Thiam, FCSB a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj. Inițial, acesta a fost cedat sub formă de împrumut.



„Da, l-am luat pe Thiam. Plătim 50.000 de euro și-l dăm și pe Andrei Gheorghiță la schimb. Contractul e pe un an, cu posibilitate să-l prelungim pe încă doi”, a spus Becali, pentru GSP.ro.



Cel mai probabil, Becali l-a convins pe Thiam și cu un salariu impresionant. Acesta câștiga 12.000 de euro pe lună la Universitatea Cluj.



Senegalez născut în Franța, Thiam a mai fost pe lista FCSB-ului și în trecut, în precedentul său ”mandat” la U Cluj. După ce a jucat în Kuweit și Arabia Saudită, acesta s-a întors la Universitatea.

