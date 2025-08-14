Fotbalistul a bifat 15 apariții pentru FCSB. A reușit să înscrie un singur gol, cel cu PAOK Salonic din stagiunea precedentă din Europa League. În rest, Gheorghiță a avut evoluții șterse la FCSB, iar roș-albaștrii nu vor să mai conteze pe serviciile lui.



Prima reacție a lui Andrei Gheorghiță după ce a plecat de la FCSB



Atacantul a fost trimis sub formă de împrumut la FC Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025/26. ”Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi”, a scris gruparea roș-albastră pe rețelele social media.



Gheorghiță a fost prezentat de ”U” și a oferit și o scurtă reacție, sugerând că se bucură că va îmbrăca echipamentul formației dirijate de Ioan Ovidiu Sabău.



”Salutare, sunt Andrei Gheorghiță și mă bucur să fiu alături de voi. Ne vedem pe stadion. Haide, 'U'!”, a spus Andrei Gheorghiță pentru ”U” Cluj.



250.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Gheorghiță de la Poli Iași în iarnă. Acesta a marcat un singur gol pentru campioana României, în victoria cu PAOK, de la Salonic, scor 2-1.



”U” Cluj, în perioada de mercato



Antrenor - Ioan Ovidiu Sabău (confirmat)



Veniri - Dino Mikanovic (HNK Gorica / 200.000 de euro), Alin Toșca (Benevento / gratis), Elia Capradossi (Cittadella / gratis), Mouhamadou Drammeh (Sochaux / gratis), Jovo Lukic (CSU Craiova / gratis), Jonathan Cisse (Oțelul / gratis), Ioan Bârstan (CFR Cluj / gratis), Alessandro Murgia (SPAL / gratis), Miguel Silva (Oțelul / gratis), Atanas Trică (Slatina / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Franck Tchassem (FC Argeș), Alin Chinteș (Unirea Ungheni), Iustin Chirilă (Voluntari), Albert Hofman (Oțelul Galați), Mario Sfaiț (Zalău), Luca Nagy (Zalău), Rareș Scocîlcă (CSM Vaslui), Patrik Kis (ACS Tg, Mureș), Luca Podea-Oltean (Gloria Bistrița), Antonio Suciu (Minaur Baia Mare)



Plecări - Bogdan Mitrea (retras din activitate), Adel Bettaieb (CFC Argeș / gratis), Vadim Rață (CFC Argeș / gratis), Dorinel Oancea (CFC Argeș / gratis), Franck Tchassem (CFC Argeș / gratis), Robert Silaghi (Sepsi / gratis), Ovidiu Popescu (UTA Arad / gratis), Radu Boboc (Termalica Nieciecza / gratis), Lucas Masaero (Termalica Nieciecza / gratis), Albert Hofman (Chindia / gratis), Artur Miranyan (Bnei Sakhnin / gratis), Daniel Lasure (contract încheiat), Vladislav Blănuță (FCU Craiova / împrumut expirat), Antonio Suciu (Ceahlăul / împrumutat), Ștefan Opriș (Poli Iași / împrumutat), Tudor Pojar (Poli Iași / împrumutat), Alin Baciu (M. Baia Mare / împrumutat), Andrei Dinescu (Poli Iași)

