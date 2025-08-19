Atacantul transferat de Gigi Becali de la Unirea Slobozia pentru 300.000 de euro a evoluat în 12 meciuri pentru FCSB, însă nu l-a convins pe finanțatorul roș-albaștrilor, care a decis ca în această stagiune, fotbalistul să nu mai fie inclus în lotul campioanei nici în campionat, nici în cupele europene.

Gigi Becali: ”I-am dat bani lui Gele să plece!”

După o perioadă în care situația sa a fost incertă, se pare că Jordan Gele și-a găsit un nou angajament. Atacantul a plecat în liga a doua din Qatar, la Al-Kharaitiyat. Deși mutarea nu a fost încă oficializată, fotbalistul a fost surprins la antrenamentele echipei.

Gigi Becali a reacționat după plecarea lui Jordan Gele. Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit că i-a oferit o sumă de bani fotbalistului pentru a pleca de la echipă.

”A plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.

În sezonul trecut, Al-Kharaitiyat a ratat promovarea în prima ligă din Qatar după ce a încheiat pe locul 3, cu două puncte sub poziția secundă care duce la baraj.

