Fotbalistul de 31 de ani a ajuns în MLS, unde îi va avea colegi pe Hugo Lloris și Heung-Min Son și adversar pe Lionel Messi.
GALERIE FOTO Mesajul soției lui Alex Băluță după ce fostul jucător de la FCSB a ajuns în MLS
După ce s-a despărțit de FCSB, Alex Băluță a dat lovitura.
Mesajul Dianei Băluță după ce soțul ei a semnat cu LA FC
Los Angeles FC l-a prezentat oficial pe fostul jucător de la FCSB în cursul zilei de marți. Băluță a semnat un contract valabil în acest sezon, dar va avea posibilitatea să își prelungească înțelegerea cu încă o stagiune.
Soția fotbalistului, Diana Băluță, a reacționat după transferul soțului ei.
”Atât de mândră de tine! Welcome to L.A.”, a fost mesajul scris de Diana Băluță pe Instagram.
Băluță a adunat 81 de meciuri la FCSB, în care a reușit să marcheze 13 goluri și să ofere 12 pase decisive. El pleacă din România cu un palmares solid, având în cont două titluri de campion și o Supercupă.
