Moment unic in prima liga din Portugalia! Arbitrul a oprit meciul aproape 5 minute pentru ca nu se mai putea tine :)) VIDEO

Meciul dintre Chaves si Nacional Funchal, incheiat 4-1, din prima liga portugheza a fost oprit cateva minute pentru ca arbitrul a avut nevoie la toaleta.

Chaves a invins-o cu 4-1 pe Nacional Funchal in etapa disputata in weekend in prima liga portugheza. La scorul de 2-1, in minutul 55, arbitrul Jorge Cruz, unul dintre tusieri, i-a transmis centralului sa intrerupa partida pentru ca are nevoie urgenta la toaleta.

Centralul s-a conformat, iar tusierul a mers la toaleta. El s-a intors dupa 3 minute.

Chaves si Nacional Funchal sunt pe locurile 16 si 17 in Liga Sagres si se bat pentru salvare. Ambele pozitii sunt retrogradabile!





