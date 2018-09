Transferul URIAS care pune Romania pe harta Europei: "Va fi vandut pe 10 milioane de euro!" Mutarea DE GENIU facuta in Liga 1

Craiova se poate astepta la un transfer de rasunet in perioada urmatoare.

Oltenii l-au luat de la Viitorul pe Alexandru Cicaldau pentru 1 milion de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer, insa il pot vinde cu 10 milioane de euro. Gica Craioveanu este de parere ca in doar cativa ani Cicaldau cota lui Cicaldau va exploda.



"Baiatul asta va fi vandut pe 8-10 milioane. E un jucator box to box, ceea ce avem nevoie in fotbalul romanesc. In 2-3 ani, va pleca pe 8-10 milioane de euro", a declarat Craioveanu la DigiSport.

Cicaldau a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei Under 21 in victoria cu Portugalia din preliminariile Campionatului European. Mijlocasul Craiovei a marcat primul gol al Romaniei in succesul cu 2-1 si a contribuit din plin la o victorie dramatica ce duce echipa lui Radoi cu un pas mai aproape de turneul final.

Cicaldau a fost dorit si de Gigi Becali la FCSB, insa jucatorul a ales sa mearga la Craiova unde a semnat un contract pe 4 sezoane.