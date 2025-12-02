L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”

Avantajul Rapidului nu a ținut foarte mult , iar Robert Moldoveanu a egalat în minutul 39. Același Robert Moldoveanu a marcat și golul decisiv al meciului jucat la Mioveni, în minutul 52 și a decis soarta partidei.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 21, după ce Petrila l-a învins fără probleme pe Straton.

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2



Bogdan Andone l-a lăudat pe Robert Moldovanu, după prestația din meciul cu Rapid, dar și după „dubla” care a decis meciul.



„Robert este un jucător spectaculos și un băiat extraordinar. Îl știu din perioada Dinamo, din așa zisă tinerețe a lui, dar el nu este deloc un fotbalist bătrân, este extrem de tânăr, cu execuții uneori fabuloase, cu execuții foarte bune de cap.

A marcat și la antrenament același gol, din alunecare, e procedeul lui.

A avut foarte foarte mari probleme cu accidentările și e un miracol că el mai joacă fotbal și mai face sport. Sacrificiul și efortul lui au fost răsplătite”, a spus Bogdan Andone.

În urma acestui rezultat, Rapid are trei puncte în grupa A din Cupa României, în timp ce FC Argeș are șase puncte.

