Xian Emmers, nu a mai rezistat peste ocean și a acceptat oferta venită chiar de la FC Argeș, formație ce tocmai i-a administrat fostei sale echipe o înfrângere dureroasă în etapa a doua a Cupei României, scor 2-1.



Mijlocașul ar fi parafat deja o înțelegere valabilă pe un an și jumătate cu trupa pregătită de Bogdan Andone, potrivit informațiilor oferite de OrangeSport.

Mutare surprinzătoare în Trivale



Deși se antrenează deja cot la cot cu noii săi coechipieri, Emmers va putea debuta oficial în tricoul alb-violet abia din luna ianuarie. Belgianul vine după o experiență la Phoenix Rising, în liga secundă din SUA, unde a strâns 17 partide, dar fără să găsească drumul spre gol.



În perioada sa anterioară petrecută în România, Emmers a fost un pilon important la Rapid, unde a adunat 59 de prezențe și 5 goluri. Crescut de Inter Milano, mijlocașul încearcă acum să-și relanseze cariera în Superliga, sub comanda lui Bogdan Andone.

Scandalul care i-a grăbit plecarea din Giulești

Xian Emmers s-a despărțit de Rapid după conflict deschis cu Marius Șumudică, antrenorul de atunci al giuleștenilor. Mijlocașul intrase în dizgrația tehnicianului, fiind scos de pe lista de Superliga după ce i-a reproșat acestuia lipsa de respect față de vestiar.



Surse din anturajul echipei au dezvăluit la acea vreme că Emmers a avut o tiradă dură la adresa lui Șumudică, acuzându-l că își denigrează propriii jucători: "Tu ne ceri nouă respect? Tu vorbești aici de respect?! Tu, care înjuri, care ne vorbești pe la spate, care dai la presă numai lucruri urâte despre noi, tu ne spui nouă să te respectăm?! Dacă vrei respect, atunci tu ești primul care trebuie să oferi respect".

