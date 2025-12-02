Confruntarea de la Mioveni a pus față în față două dintre cele mai în formă echipe ale sezonului, piteștenii confirmând parcursul solid care i-a propulsat până pe locul 5 în campionat.



Claudiu Petrila, marcatorul giuleștenilor, a încercat să găsească explicații după ce echipa sa a pierdut avantajul luat în minutul 21. Extrema Rapidului consideră că momentul psihologic a fost golul egalizator al piteștenilor, venit dintr-o fază pe care a catalogat-o drept "ciudată", urmat de eliminarea lui Leo Bolgado care a turnat plumb în picioarele bucureștenilor.

Petrila, mesaj pentru suporteri



"A fost un meci pe care l-am început bine, am marcat repede. După ne-am creat ocazii. Am primit gol dintr-o fază ciudată. După în repriza a doua am încercat să revenim, să marcăm… Am luat și acel roșu… Așa s-a scris povestea acestui meci. Trebuia să fim mai atenți la anumite faze și cred că totul era ok.



Nu ne-au surprins cei de la Argeș, știam că sunt agresivi, au și fanii în spate. Ne așteptam la un astfel de meci. Suntem obligați să câștigăm la CFR ca să mai avem șanse să ne calificăm. Va fi un meci foarte greu, dar ne vom pregăti bine.



(n.r. ce ați vorbit cu suporterii) Este greu și pentru ei, vin de pe drum, sunt departe de familii. Din păcate nu i-am trimis acasă cu zâmbetul pe buze", a spus Claudiu Petrila.

