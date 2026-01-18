Olimpiu Moruțan este tot mai aproape de revenirea în Superliga, însă nu la FCSB, clubul care și-ar fi dorit să-l readucă.



Fotbalistul de 26 de ani va pleca în această iarnă de la Aris Salonic, iar Rapid pare să fie destinația aleasă, după ce a primit și un sfat clar din interiorul fotbalului românesc.



Valeriu Iftime: „E o tocătoare de fotbaliști acolo”



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, club la care Moruțan s-a afirmat înainte de transferul la FCSB, a dezvăluit că a vorbit recent cu jucătorul și l-a îndrumat să evite o revenire la echipa lui Gigi Becali.



„Chiar zilele trecute am vorbit cu Moruțan. I-am spus clar că are nevoie să joace. Are aproape 27 de ani, acum e momentul. La FCSB nu știi niciodată cine e bun și cine e slab, e o tocătoare de fotbaliști acolo. La Rapid, în schimb, ar fi util la mijloc. Mi-e teamă că face un meci prost și domnul Becali îl scoate imediat”, a spus Iftime, citat de Digi Sport.



Moruțan a debutat la U Cluj, apoi a crescut la FC Botoșani, de unde a fost transferat la FCSB pentru 1,2 milioane de euro. După trei sezoane în roș-albastru, a plecat la Galatasaray pentru 4,1 milioane de euro.



În Turcia a avut evoluții oscilante, cu 3 goluri și 3 pase decisive în 26 de meciuri de campionat, iar apoi a urmat o perioadă instabilă, cu împrumuturi la Pisa și un transfer la Ankaragücü.



În vara trecută, Moruțan a ajuns la Aris, dar nici în Grecia nu a reușit să se impună. A adunat doar 703 minute în 16 meciuri, iar despărțirea este iminen

